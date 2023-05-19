Manisa’nın Soma ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı.

Cengiz Topel Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Dilek Mert’in günün anlamına ilişkin yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları ve spor gösterileri sunuldu. Tören, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. Buradaki törenin ardından Cengiz Topel Meydanı’ndan Millet Bahçesi’ne kadar Türk bayrağı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, “Gençler; yakın gelecekte yönetici, siyasetçi, eğitimci, bilim adamı, sanatçı, sporcu ve diğer meslek, temsilcileri olarak ülkemizi, milletimizi her alanda temsil edeceklerdir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz milletimizin ve hemşehrilerimin ‘19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı içtenlikle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, şükranla, minnetle anıyor, geleceğimizin mimarı olacak genç kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 19 Mayıs 1919 tarihi büyük Türk milletinin yaşadığı sıkıntılı günler sonrasında küllerinden yeniden doğduğu, milletimiz ve ülkemiz için yeni bir geleceğe doğru hayati bir adımın atıldığı, millet iradesinin, hür ve müstakil yaşama azminin ortaya çıkarıldığı önemli bir gündür. Bu önemli günün Atatürk tarafından Türk gençlerine bayram olarak armağan edilmesi de ayrı bir anlam ve önem ifade etmektedir. Gençlerimizin bir hafta boyunca sosyalleşebileceği, spordan konsere çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçirebilecekleri kültür, sanat ve spor alanında tüm aktiviteleriyle gençlik festivali 15-21 Mayıs tarihleri arasında yapılmaktadır. Tüm gençlerimizi bekliyoruz” dedi.

Törenlere Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Mehmet Vidinel, Adalet Komisyonu Başkanı Muhabbet İkbal Çelik, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.