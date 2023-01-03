Manisa’nın Soma ilçesinde polis ekiplerinin 17 şüpheli şahsa ait 17 ikamet adresine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, metamfetamin, esrar ve sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Manisa’nın Soma ilçesinde polis ekiplerinin 17 şüpheli şahsa ait 17 ikamet adresine eş zamanlı olarak düzenlediği operasyonda, metamfetamin, esrar ve sentetik uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde; Soma ilçesinde gelen ihbarlar, alınan ifadeler ve yapılan istihbarat çalışmalar neticesinde, 17 şahsa ait 17 ikamet adresinde bugün sabah saatlerinde arama yapıldı. Aramada; 5 parça halinde 9 gram metamfetamin maddesi, 7 gram esrar maddesi, 8 adet sentetik uyuşturucu hap, 8 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Konuyla ilgili 17 şüpheli şahıs yakalanarak, haklarında adli işlem başlatıldı.