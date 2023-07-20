Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, il genelindeki Büyükşehir eğitim kurumlarına ziyaretler çerçevesinde Soma ve Kırkağaç ilçelerinde MABEM ve Çocuk Kültür Sanat Merkezlerini ziyaret etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy; Başkan Danışmanı Nursel Ustamehmetoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan ile birlikte Soma ve Kırkağaç ilçelerinde Manisa Büyükşehir Belediyesinin eğitim kurumları olan MABEM ve Çocuk Kültür ve Sanat Merkezlerini ziyaret etti. Soma ve Kırkağaç İlçe Muhtarlık İşleri Şube Müdürlerinin de yer aldığı ziyaretlerde eğitmenler ve öğrencilerle bir araya gelindi. 2023-2024 eğitim-öğretim dönemine sıkı bir şekilde hazırlanmak isteyen öğrencilere MABEM kanalıyla sunulan yaz okulu kurslarından faydalanan öğrencilerle de bir araya gelen Büyükşehir heyeti, öğrencilere ve öğretmenlerine iyi dersler diledi.

Çocuk Kültür ve Sanat Merkezleri ziyaretinde minik öğrencilerle yakından ilgilenen Büyükşehir heyeti, onlara da derslerinde başarılar diledi. Eğitim hizmetlerinin aksaksız bir şekilde verilmesi için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde hassasiyetle çalışmaların sürdüğünü belirten Genel Sekreter Yardımcısı Ergün Aksoy, 10 Temmuz itibariyle başlayan MABEM yaz okulu eğitimlerinin de başarıyla devam ettiğini söyledi.