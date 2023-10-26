Arsası Soma Belediyesi tarafından tahsis edilen ve yapımı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Soma Stadyumu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Manisa’nın TFF 2. Lig ekiplerinden Somaspor’un maçlarını yapacağı yeni Soma Stadyumu’nda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Arsası Soma Belediyesi tarafından tahsis edilen ve 5 bin 980 kişilik olarak inşaa edilecek olan yeni stadyumda çalışmalar aralıksız sürüyor. 4 bin 323 metrekare tribün oturma alanı, 5 bin 980 kişi kapasiteli olacak olan yeni stadyum Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa ediliyor. Stadyuma ek olarak 200 araç kapasiteli açık otopark da kısa bir süre içinde Somalıların hizmetine girecek.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Belediyemizin tahsis ettiği arazi üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan modern Soma Stadyumu’nda çalışmalar hızla devam ediyor. Bu muazzam tesis, 4 bin 323 metrekare tribün oturma alanı ve 5 bin 980 kişilik seyirci kapasitesiyle donatıldı. Soma Stadyumu sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda bir buluşma noktası olacak. 200 araçlık geniş açık otoparkı ile hemşerilerimize rahat bir ulaşım imkanı sunacak. Bu tesis, sporu ve birlikte geçirilen keyifli zamanları teşvik etmeyi amaçlıyor. Halkımızın sağlıklı yaşamı için, spor altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Soma’yı daha da güzelleştirmek ve kalkındırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Hep birlikte, hizmetin en iyisini ve en güzelini vatandaşlarımıza sunmak için çabalıyoruz" dedi.