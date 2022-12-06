Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna ile birlikte Azot Çamlığında yapılacak Millet Ormanı projesinin tanıtımını yaptı. Maliyeti 40 milyon lirayı bulması öngörülen 156 bin 501 metrekarelik mega projenin ihale hazırlıklarının başladığı öğrenildi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Belediye Başkan Yardımcısı Sabır Tuna ile birlikte Azot Çamlığında yapılacak Millet Ormanı projesinin tanıtımını yaptı. Maliyeti 40 milyon lirayı bulması öngörülen 156 bin 501 metrekarelik mega projenin ihale hazırlıklarının başladığı öğrenildi.

Proje için bakanlık tarafından 8 milyon lira hibe alındığını belirten Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, "Hemşehrilerimizin uzun süredir hayata geçmesini beklediği mülkiyeti Belediyemize ait Turgutalp Mahallesi 203 ada 1 parselde bulunan ve niteliği özel orman olan 156 bin 501 metrekare alana sahip Soma Millet Ormanı projemiz ilgili mevzuatlara uygun bir şekilde projelendirilmiştir. Soma Millet Ormanı projemizde 2500 metre yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve spor alanları, 100 adet ve bir anda 500 kişinin piknik yapabileceği masaları, her bir yapının zemin kattan oluştuğu 875 metrekare ikram alınabilecek, 250 kişilik kır kahvesi, 776,32 metrekare yemek yenilebilecek 200 kişilik kır lokantası, ihtiyaçların giderilebileceği 70 metrekare büfe, 433,74 metrekare süs havuzu, toplamda 200 metrekare alış veriş yapılabilecek 4 adet alışveriş ünitesi, yaz sinema filmleri izlenebilecek, tiyatro oyunları gösterilebilecek, mini konserler verilebilecek 1348,23 metrekare amfi tiyatro, içerisinde mescit, lavabolar ve idari bölümleri bulunan 524,30 metrekare idari bina, hizmet sağlayacak çalışanlar için 232,58 metrekare personel binası, toplamda 550 adet araç kapasiteli 3 adet otopark mevcuttur." dedi.

İhale hazırlıkları yapılıyor

İhale hazırlıklarının başladığını anlatan Başkan Tulup, "Soma Millet Ormanı alanı, Hemşehrilerimizin dinlenme, eğlenme ile spor ihtiyaçlarını karşılamak ve sosyal anlamda katkı sağlamak amacıyla orman mesire yeri olarak ayrılmış, ilgili olurları alınarak planlanmış, uygulama projeleri onaylanarak ruhsatları alınmış ve amacına uygun olarak yapım ihalesi hazırlıkları yapılmaktadır." diye konuştu.

"Alandaki 447 ağaç diğerlerinin sağlıklı yetişmesi için seyreltilecek"

Soma Millet Ormanı alanında bulunan çam ağaçlarının kesileceği söylentileri üzerine de konuşan Başkan Tulup, "Soma Millet Ormanı, azot çamlığı alanında ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planı Orman Genel Müdürlüğünce 28.02.2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılacak tüm çalışmalar bu plana göre orman idaresinin denetim ve gözetiminde yapılmaktadır. Özel ormanda 2103 adet kızılçam 2368 adet fıstık çamı olmak üzere toplam 4471 adet orman ağacı bulunmaktadır. Ağaçlar büyüdükçe ışık ve bitki besin ihtiyacı açısından daha çok alana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle mevcut ağaçların bakım ve gelişimi, yangın ve hastalıklardan korunması için belirli dönemlerde Planda belirtildiği şekilde bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakımların yapılmaması durumunda sıkışıklıktan dolayı ağaçlar yeterince ışık ve topraktan bitki besin maddeleri alamayacaklar, bu nedenle de yeterli gelişim gösteremeyeceklerdir. Bu durumda boy ve çap büyümesi geri kalmış, dış etkenlere karşı dayanıksız bir orman meydana gelecektir. Orman idaresinin denetim ve gözetiminde gelişmeleri zayıf kurumuş veya kurumakta olan ağaçlar ile sıkışık durumdaki alanlardan gelişimi zayıf olanların tespiti yapılarak ve gelişme planı çerçevesinde yapılacak olan tesisler ve açılacak olan ulaşım yolları parsel içerisindeki en az ağacın olduğu yerlere denk getirilerek projelendirilmiştir. 244 adet kızılçam ve 203 adet fıstık çamı Orman idaresi kontrolünde damgalanmıştır ve seyreltmek suretiyle alandan çıkarılacaktır. Bu şekilde sağlıklı ağaçlara daha geniş alanlar bırakılarak, ormanın gelişimine katkı sağlanacaktır." dedi.

"Doğa ile uyumlu bir yapılaşma olacak"

Yapılacak binalar hakkında da bilgi veren Başkan Tulup şunları söyledi: "Bu plan doğrultusunda 156 bin 501,01 m olan Özel Orman Alanının 3194 sayılı İmar Mevzuatına uygun olarak projelendirilen yapı ve tesisler; yangın söndürme hidratları, enerji nakil hattı, yapı ve tesisler, haberleşme hattı, doğalgaz hattı, su isale hattı, kanalizasyon hattı ve ulaşıma yönelik yollar ile açık olarak düzenlenen otopark hariç olmak üzere taban alanları 2013/1 nolu Tamim gereğince toplam orman alanının yüzde 6’sını geçmeyecek şekilde doğa ile uyumlu, tercihen taş veya ahşap malzeme kullanılarak sadece zemin veya zemin ve kullanılabilir çatı katı (hmax=4,5) olarak yapılacaktır. 156 bin 501,01 metrekare alanın yüzde 6’sı yani 9 bin 390,06 metrekare olup, projede planlanan yapılaşma alanı 9 bin 343,58 metrekare olarak sınırlanmıştır. Soma Millet Ormanı Projesi ile ilgili süreç yukarıda açıklanan plan doğrultusunda devam etmektedir."