Manisa’nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında meydana gelen ve 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciası 9’uncu yılında Soma Maden Şehitliğinde düzenlenecek törenle anılacak.

Dünya madencilik tarihinin en büyük maden kazalarından birinin yaşandığı ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasında hayatını kaybedenler büyük acının 9’uncu yıl dönümünde Soma Maden Şehitliğinde düzenlenecek törenle anılacak. Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Soma Kaymakamlığı, Soma Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay tarafından ortak düzenlenecek anma programları 12 Mayıs Cuma günü Cengiz Topel Meydanında Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. 13 Mayıs Cumartesi günü ise Soma Mezarlığında Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Soma Maden Şehitliği saat 11.00’da ziyaret edilecek ve Ulu Camide saat 12.00’da Kur’an-ı Kerim tilaveti ve mevlit programı düzenlenecek.