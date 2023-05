Dünya tarihinin en fazla can kayıplı iş kazalarından biri olarak kayıtlara geçen Soma maden faciasının 9. yılında şehit madenciler Soma Maden Şehitliğinde anılıyor. Türkiye Maden İşçileri Sendikası üyeleri mezarları tek tek ziyaret edip karanfil bırakıp dualar ederek mesai arkadaşlarını andı.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Merkez ve Soma’daki şube yöneticileri sabah erken saatlerde Soma’daki maden şehitliğine gelerek şehit madencileri kabirleri başında andı. Kabirlere karanfil bırakan sendikacılar dua ederek şehit mesai arkadaşlarını unutmadıklarını gösterdi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası Genel Sekreteri Mehmet Ali Çakır şehitlikte yaptığı açıklamada, "13 Mayıs 2014’te maden kazası yaşadık ve 301 arkadaşımızı şehit verdik. Bugün 9’uncu yıl dönümü. Türkiye Maden İşçileri Sendikası olarak genel merkezimizde, Soma’daki 4 şubemizde ve ülkemizdeki bütün şubelerimizde şehitlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Bize emanetler bıraktılar, evlatlar bıraktılar. Onlara her daim sahip çıktık ve sahip çıkmaya da devam edeceğiz. 4 gün öncede yine Soma’da bir açık ocak işletmesinde toprak kayması sonucu yine bir arkadaşımız şehit oldu. Allah rahmet eylesin, ailelerine sabırlar diliyorum. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem yaşadık. 11 ilimizi derinden etkiledi. On binlerce vatandaşımız şehit oldu, toprak altında, enkaz altında kaldı. Soma’dan üyemiz olsun olmasın binlerce madenci, ülkemizden de on binlerce madenci arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Hatta Ramazan ayında şehit arkadaşlarımıza hayır yapmak için topladıkları ücretleri de depremzede vatandaşlarımıza gönderdiler. Tüm madenci arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum, Allah hepsinden razı olsun. şeklinde konuştu.

Anma programına katılan Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Hayrettin Çakmak ise "Ruhları şad olsun. Bugün 9’uncu yılını anıyoruz. Maden işçilerine çok şey borçluyuz. Bugün ülkemizde bir şey olduğunda hemen seferber olan eğitim ve çalışkanlığı ile ülkemize katkı sağlayan madencilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah ülkemize bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.