Manisa’nın Soma ilçesindeki Canlar Ortaokulu’nda, uzman polis memurları tarafınan çocukları kötü alışkanlıklardan korumak ve ailelerin bilgilendirilmesi amacıyla seminer düzenlendi.

Soma Canlar Ortaokulu’nda, "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında velilere yönelik bir seminer düzenlendi. Etkinlik, Soma Emniyet Müdürlüğü’nden uzman polis memurlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Okul Müdürü Eren Saraç, seminerin açılışında yaptığı konuşmada, madde bağımlılığına karşı ailelerin bilinçlenmesinin önemine değindi. "Bu tür projeler, çocuklarımızı korumak ve ailelerimizi bilinçlendirmek adına büyük bir fırsat sunuyor. Velilerimizin katılımı bizler için çok değerli" dedi.

Seminerde, narkotik suçlarla mücadele, madde bağımlılığı ve önleyici tedbirler hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Polis memurları, interaktif bir şekilde velilerin sorularını yanıtlayarak, ailelerin bu konudaki duyarlılıklarını artırmayı amaçladı.

Katılımcılar, seminerin ardından bilgilendirici broşürler alarak, madde bağımlılığı ve korunma yolları hakkında daha fazla bilgi sahibi oldular. Veliler, bu tür etkinliklerin devam etmesini ve çocuklarının güvenliği için daha fazla bilinçlendirme yapılmasını istediklerini ifade ettiler.