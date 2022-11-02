Soma’nın, Bölgesel Isıtma Sistemlerini vatandaşların daha verimli kullanabilmesi amacıyla titizlikle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan ısıtma sezonu öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Soma’nın, Bölgesel Isıtma Sistemlerini vatandaşların daha verimli kullanabilmesi amacıyla titizlikle çalışan Manisa Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan ısıtma sezonu öncesi çalışmalarını hızlandırdı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Soma Termik Santrali Enerji Genel Müdürü Volkan Doğan ve Isı Merkezini ziyaret etti. Yaklaşan kış mevsimi öncesi tüm ekiplerin ilçede özveriyle çalıştığına dikkat çeken Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Soma’nın, Bölgesel Isıtma Sistemlerini vatandaşların daha verimli kullanabilmesi amacıyla titizlikle çalıştıklarını belirtti. Çalışmaların mevcut durumu hakkında da bilgi veren Topkaya, “Sahada bulunan tüm bina altı güç istasyonlarının eşanjör temizlikleri ve yeni abonelik başvurusunda bulunan abonelerin de branşman hattı bağlantıları, bina altı güç istasyonlarının montajı devam ediyor” ifadelerini kullandı.