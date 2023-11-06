Soma Belediyesi, önümüzdeki kış mevsiminde Bakırçay’da oluşabilecek taşkınlara karşı Devlet Su İşleri 2.Bölge Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yürüttüğü ıslah çalışmalarına devam ediyor.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Bakırçay’da taşkınlara karşı ıslah çalışmalarının devam ettiğini belirterek, vatandaşlara dere, kanal ve çay yataklarında su akışını engelleyecek atıklar atmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Tulup, "Komşu ilçemizden doğup gelen ve ilçemizden geçen Bakırçay yeraltı su kaynaklarını beslediği gibi toprağımızın da verimli olmasını sağlıyor. Bunun yanında yağışların mevsim normallerinin üzerinde olduğu zamanlarda taşkınlara da sebep olmaktadır. Göreve geldiğim 2018 yılından bu tarafa Bakırçay ıslahı ile ilgili Devlet Su İşleri iş makineleriyle sürekli çalışmalar yürütmekteyiz. Yılın sonbahar mevsiminde Bakırçay’da akan su miktarı en az seviyeyi bulduğundan zeminde birikip, Bakırçay yatağının kesitinin daralmasına neden olduğundan taşkınlara sebep olmaktadır. Bu nedenle geçtiğimiz yıllarda ıslah ettiğimiz Bakırçay yatağında taban çamur temizliği yapmaktayız. Taşkınları da azaltarak toprağımızın da erozyona uğramasını önlemekteyiz. Hemşerilerimden tek isteğim yağmur suyunun akacağı dere, kanal ve çay yataklarımıza suyun akışını engelleyecek herhangi bir atık, moloz atmamalarıdır. Bakırçay ıslah çalışmalarımızda her zaman bizlere destek olan İzmir 2.Bölge Devlet Su İşleri yetkilileri ve çalışanları ile Belediyemiz iş makineleri, kamyon ve araçları ile çalışmalarda bulunan personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.