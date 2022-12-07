Malatya’nın Arapgir ilçesinde dört yıl önce kurduğu tesis ile solucan gübresi üretmeye başlayan 37 yaşındaki Erol Avşaroğlu şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

Malatya’nın Arapgir ilçesinde dört yıl önce kurduğu tesis ile solucan gübresi üretmeye başlayan 37 yaşındaki Erol Avşaroğlu şimdilerde siparişlere yetişemiyor.

2018 yılında Arapgir Belediyesi’nin destekleri ile ilçe merkezinde solucan gübresi üretimi için kolları sıvayıp çalışmalara başlayan 37 yaşındaki Erol Avşaroğlu şimdilerde siparişleri karşılamakta zorlanıyor. Avrupa Birliği (AB) standartlarında kurulan ve bölgedeki tek solucan gübresi üretimi yapılan tesiste üretilen gübreler ağırlıklı Marmara bölgesi olmak üzere ülkenin dört yanına gönderiliyor. 2018 yılında tesisleşmeye giderek üretime başladıklarını kaydeden genç girişimci Erol Avşaroğlu, ”Bu işe aslında 2015 yılında başladık. Ama resmi kuruluşumuz 2018 yılında oldu bu süreçte Arapgir Belediyesi bizlere büyük destek verdi. Tesisimiz ilgili bakanlık onaylı AB standartlarında üretimi yapıyor. Şuan ağırlıklı olarak Marmara bölgesine satış yapıyoruz” dedi

Taleplerden oldukça memnun olduklarını ifade eden Avşaroğlu, "Ürettiğimiz gübreleri her şekilde satıyoruz. Satışlarımız her yıl biraz daha üzerine koyarak devam ediyor. Çok üretim değil de kaliteli üretimi hedefliyoruz. Satışlarımız ağırlıklı ton bazında oluyor. Ayrıca herkesin isteğine göre de satışlarımız oluyor. Kilogramını 3 TL bazında veriyoruz. Bu fiyatı kimyasal gübre fiyatları ile karşılaştırdığımızda çok çok uygun” ifadelerini kullandı

Yaklaşık 10 milyon solucanın gübre üretiminde kullanıldığını aktaran Avşaroğlu, "Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli bölgelerindeki tek tesis olduğunu biliyoruz. Talepler çok iyi ürettiğimizi satıyoruz bu konuda sorun yaşamıyoruz. Kimyasal gübre fiyatlarının yükselmesi de bizleri biraz daha cazip kıldı. Önümüzdeki yıllarda kapasite artırımına gitmeyi düşünüyoruz" diye konuştu