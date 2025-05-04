Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 5. derbisini de kazanamadı Jose Mourinho, Fenerbahçe’de 5. derbisini de kazanamadı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’ya rakip olduğu 6. maçta 3. galibiyetini aldı. Mourinho’nun ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Fenerbahçe’yi 1-0 mağlup etti. Teknik adamların da büyük çekişmesine sahne olan mücadelede kazanan siyah-beyazlıların teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu.

Solskjaer, Mourinho ile 6. kez karşı karşıya geldi. Geride kalan maçlarda Solskjaer; Cardiff City ve Manchester United’ı çalıştırırken, Mourinho ise Chelsea ile Tottenham’ın başındaydı.

Bu akşama kadar iki teknik adamın da ikişer galibiyeti bulunuyordu. Solskjaer, siyah-beyazlıların başında kazanarak galibiyetlerde 3-2 öne geçti.

Solskjaer - Mourinho rekabetinde bir de beraberlik bulunuyor.

Kaynak: İHA