Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, tanıtım ve havacılık etkinlikleri dahilinde geçtiğimiz hafta Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirmişti. Kent merkezi üzerindeki gösteri uçuşu yoğun ilgi gördü.

MSB’den yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri tanıtım ve havacılık etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK gösteri ekibimiz tarafından Bayburt’ta gösteri uçuşu gerçekleştirildi” ifadeleri kullanıldı.

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