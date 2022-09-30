Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Pazar günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Pazar günü düzenleyeceği gösteri öncesinde yaptığı prova uçuşları ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Tekirdağ’da yapacağı gösteri uçuşu öncesinde prova uçuşu yaptı. Şehrin kıyı kesimleri ve Rumeli İskelesi üzerinde uçuş yapan SOLOTÜRK, akrobatik hareketler ile izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Vatandaşların büyük ilgiyle izlediği gösterilerde ’SOLOTÜRK kalkışı’ ve ’SOLOTÜRK tonosu’ gibi hareketlerin yanı sıra uçağın hızının en az seviyeye düşürülerek gerçekleştirilen ve dünyanın en zor tekniklerinden biri olan ’saygı uçuşu’ hareketini de gerçekleştiren pilotlar izleyenlerden tam not aldı.

Renkli görüntülere sahne olan prova uçuşlarının yanı sıra asıl gösteri 2 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşecek.