Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 99. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde SOLOTÜRK, kent semalarında selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yozgat’a gelişinin 99. yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’ndaki tören, Atatürk Abidesi’ne çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından alana getirilen Türk bayrağı, Vali Mehmet Ali Özkan’a verildi. Törende folklor ekibi, halk oyunları gösterisinde bulundu.

Törenin ardından SOLOTÜRK, Yozgat semalarında nefes kesen gösteri sundu. Gösteriyi ilgiyle izleyenler, cep telefonlarının kameralarıyla da görüntü çekti.

SOLOTÜRK’ün gösterisini Nohutlu Tepesi’nden izleyen Şakir Ergene, “Yozgat için anlamlı bir gün, çok mutluyuz, bu kadar güzel bir uçuşu ilk defa yakından görüyoruz. Ailecek beğendik bu soğukta buna değdi” dedi.

Cemil Arslan ise, “İlk defa izledik ve muhteşemdi. Atatürk’ün Yozgat’a geldiği bugün çok güzel bir gösteri izledik. Uçuşlar harikaydı, insanlar heyecanla izlediler. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ordumuz, milletimiz var olsun” şeklinde konuştu.