Konya’nın Beyşehir ilçesindeki lise öğrencilerine Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK tanıtıldı.

Konya’nın Beyşehir ilçesindeki lise öğrencilerine Türk Hava Kuvvetleri’nin akrobasi timi SOLOTÜRK tanıtıldı.

Türk Hava Kuvvetleri 3. Ana Jet Üs Komutanlığı kapılarını Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi öğrencileri için açtı. Öğrenciler, öğretmenleri ile birlikte alınan özel izinle 3. Ana Jet Üs Komutanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, F-16 uçağını kullanarak hava akrobasisi yapan SOLOTÜRK öğrencilere tanıtıldı. Ali Akkanat Anadolu Lisesi Uzman Fizik Öğretmeni Özgür Özdemir, aldıkları özel izinle SOLOTÜRK’ün ilk kez kapılarını Beyşehir Ali Akkanat Anadolu Lisesi öğrencilerine açtığını belirterek, “SOLOTÜRK aslında öğrencilerimiz için özel bir uçuş gösterisi de yapacaktı. Ancak Türk Yıldızları’na ait uçağın düşmesi nedeniyle uçuşlar iptal edildiğinden maalesef bu gerçekleştirilemedi. Bu anlamda Türk Yıldızlarımıza ve düşen uçaktan kurtulan pilotumuza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.

Özdemir, geziye bazı öğretmen arkadaşlarının da yer aldığı 50 öğrenciyle katıldıklarını belirterek, “Askeri üs gezisinde akrobasi yapan uçaklar ile F-16 uçakları da öğrencilerimize tanıtıldı. Ayrıca gezi çerçevesinde KTO Karatay Üniversitesi Havacılık Bölümü de öğrencilerimiz için kapılarını bizlere açtı. Bu Beyşehir’de bir ilk oldu. Bu özel iznin alınmasında destek veren, katkı sunan komutanlarımıza ve herkese teşekkür ediyorum. SOLOTÜRK ekibine de ayrıca şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.