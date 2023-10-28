Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri çerçevesinde Elazığ’da selamlama uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhuriyetin 100’üncü yılı etkinlikleri Elazığ’da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu çerçevede Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, Elazığ semalarında selamlama uçuşu yaptı. Uçuşu izlemek isteyen yüzlerce vatandaş, valilik meydanına akın etti. SOLOTÜRK pilotları, meydan üzerinde alçak uçuş yaptı. Meydanda toplanan yüzlerce vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteri uçuşunu büyük bir ilgi ve heyecanla izledi.

Gösterinin ardından Elazığ Valiliği, 8. Kolordu Komutanlığı ve Elazığ Belediyesi Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

Zehra Göksü Gürtürk isimli vatandaş, ’’Çok heyecanlıydım ve çok mutlu oldum. 29 Ekim için buraya geldim. Türk pilotlarımızla ve askerlerimizle gurur duyuyorum. İlk geldiklerin çok heyecanlandım. Böyle bir anda içime korku bastı. Aniden geldiler. Çok mutluyum" dedi.

Efe Çiçek isimli vatandaş da, ’’Çok güzel uçuşlar oldu. 2 tane aynı anda geldi. Bugün bizim için çok güzel oldu. Bayağı eğlendik. İlk geldiklerin bir anda şok olduk ve korktuk. Gösteri çok güzeldi. İlk defa izliyorum ve gerçekten çok güzeldi. Biraz korktuk ama bizi eğlendirdi" diye konuştu.