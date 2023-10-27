Milli Savunma Bakanlığı, SOLOTÜRK’ün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu yapacağını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimizin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştireceği gösteri uçuşu için Ankara’da hazırlıklara başladı. Bugün Anıtkabir üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştiren ekibimiz, yarın saat 17.00’de prova uçuşu yapacak. Pazar günü de saat 13.00’te Anıtkabir üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Tüm halkımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.