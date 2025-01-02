SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yapacak

MERSİN (İHA) - Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 2025'in ilk gösteri uçuşunu Mersin'de yapacak. Mersin’in kurtuluşuna özel yarın gerçekleştirilecek gösteri uçuşu öncesi Büyükşehir Belediyesi de çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi, Mersin’in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünde kenti muhteşem bir gösteriye hazırlıyor. Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Mersin İdman Yurdu Meydanı’nda saat 15.00’te gerçekleştirilecek uçuş öncesi, MBB Kent Orkestrası sahne alacak. Ardından da MBB Halk Oyunları ekibi dans gösterisi sunacak. Uçuşla ilgili gösteri sunumunun ardından ise SOLOTÜRK, gökyüzünde gerçekleştireceği akrobasi ile Mersin’in kurtuluşunu unutulmaz bir gösteriyle taçlandıracak.

Mersin’de son gösterisini 2019 yılında gerçekleştiren SOLOTÜRK ekibi, böylelikle 2025 yılının ilk gösterisini Mersin’de gerçekleştirecek. SOLOTÜRK ekibinin, gösteri öncesi yaptığı tanıma ve prova uçuşu ise vatandaşlardan büyük beğeni topladı.