Mersin’in merkez ilçe Mezitli Belediyesi tarafından bu yıl 11.’si düzenlenen Uluslararası Soli Güneş Festivali sona erdi.

Her yıl binlerce insanı buluşturan ve alternatif enerji kaynaklarına dikkat çekilmek amacıyla 3 gün boyunca etkinliklerin düzenlendiği, stantların açıldığı festival renkli ve hareketli anlara sahne oldu. Mersin’in farklı lezzet ve tatlarının da konuklarla buluştuğu festivalde, çeşitli spor ve sanat grupları hünerlerini sergileme imkanı buldu. Festivalin finali ise pop şarkıcısı Simge konseri ile yapıldı.

Soli Arena Festival alanını dolduran binlerce kişi, gençlerin sevgilisi Simge’nin şarkılarıyla coştu. Dillerden düşmeyen şarkılarını hayranları ile birlikte seslendiren Simge, güzel sesinin yanında danslarıyla da sevenlerini bir kez daha kendine hayran bıraktı. Sahneden inerek seyircilerin arasında şarkılarını söyleyen Simge’nin bazı hayranlarına sarılması ise gönülleri bir kez daha fethetmesine yol açtı.

Sahneye gelerek eşi Sembol Tarhan’la birlikte sanatçıya çiçek veren Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, bu güzel konser için teşekkür etti. Gençlerin yoğun isteği üzerine festivalin son gününde Simge ile Mersinlileri buluşturduklarını ifade eden Başkan Tarhan, “Anketler yapıyoruz gençler hangi sanatçıyı istiyorsa onu getiriyoruz. Mezitli halkı her şeyin en iyisini bilir, en iyisini seçer. Biz de sizlerle birlikte karar veriyoruz. Şarkılarını severek dinlemeye devam ediyoruz. Coşku devam edecek” dedi.

Kendisini Mersinlilerle buluşturduğu için Başkan Tarhan’a teşekkür eden genç sanatçı Simge ise “Sizlerle buluşmamı sağladığı için başkanımıza ne kadar teşekkür etsem azdır. Muhteşem bir buluşma oldu” diye konuştu.