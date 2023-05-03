Bingöl’ün Solhan ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca başlatılan mahalle ligi karşılaşmaları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde başlatılan Mahalle Ligi Projesi çerçevesinde Solhan ilçesinde de turnuva düzenlendi. Badminton, basketbol ve voleybol branşlarında turnuvanın yapılacağı duyurusu üzerine voleybol branşına 6 takımlı katılırken, oynanan karşılaşmalar sonucunda mahalle ligi tamamlandı. Solhan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Zülfü Çalışkan’ın da karılaşmaları yakından takip ettiği turnuvada derece elde eden sporcular ödüllendirildi.

Yapılan müsabakalar ile gençlerin kendilerini göstermelerine fırsat verildiğini belirten Çalışkan, ’’Gençlerimiz spora tutkuludur. Biz de bu tutkuya engel değil destek oluyoruz. Bu zaten ilçemizde bir aşka dönüşmüştür. Solhan sporun ve sporcunun kalbi olma noktasında verilen imkanlar kullanılarak daha projeler yürütülmeye devam edilecektir. Bu çerçevede ayrıca 19 Mayıs etkinliklerimiz başlıyor. Voleybol, atletizm, ayak tenisi, masa tenisi ve satranç branşlarında etkinliklerimizin başvuruları başladı. Tüm gençlerimizi etkinliklerimize katılmaya davet ediyoruz’’ dedi.