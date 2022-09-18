Doğanın temiz tutulmasının önemine dikkat çeken Çalışkan, vatandaşların daha hassas davranmaları konusunda çağrıda da bulundu.

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Gençlik Merkezi liderleri ve gönüllüleri, karayolu kenarındaki dinlenme alanında çevre temizliği yaptı.

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