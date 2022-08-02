Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmet binasının bakım ve onarımları yapılarak yeniden hizmete sunuldu.

Bingöl’ün Solhan ilçesindeki Aile Sağlığı Merkezi (ASM) hizmet binasının bakım ve onarımları yapılarak yeniden hizmete sunuldu.

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, kent genelindeki ASM’lerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Solhan ilçesindeki sağlık binalarını da yenileyen il müdürlüğü, ASM’nin yeniden hizmete sunulduğunu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “İl Sağlık Müdürlüğümüz ekiplerince Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile Sağlığı Merkezi hizmet binalarımızın iç ve dış sıva ve boyası ile çeşitli onarım ve tadilatları yapıldı. Hizmet binalarımız yeni haliyle hizmete sunuldu” denildi.