Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, deneyimli antrenör Ünsal İsmail Kırıcı ile anlaştığını duyurdu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Bingöl’ün voleybol temsilcisi Solhan Spor, deneyimli antrenör Ünsal İsmail Kırıcı ile anlaştığını duyurdu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Alpaslan Endüstri 1. Ligi B Grubu takımlarından Solhan Spor, 2022-2023 sezonu çalışmalarına start verdi. Yeni sezona yeni yönetim ile giren Solhan Spor, transferlerini duyurmaya başladı. Hoca transferi ile çalışmalarına başlayan Bingöl temsilcisi, deneyimli antrenör Ünsal İsmail Kırıcı ile anlaştığını duyurdu. Solhan Spor Kulüp Başkanı Esat İlhan yaptığı açıklamada; yeni sezon çalışmalarına başantrenör ile başladıklarını belirtti. İlhan, "Temmuz ayında yapılan kongrede yeni yönetimimiz ile takımı devraldık. Yaptığımız istişareler ile takımımızın kadrosunu kurmaya başladık. Bu süreçte başantrenörlük için hoca arayışındaydık. Yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni sezonda takımımızı deneyimli çalıştırıcı Ünsal İsmail Kırıcı’ya emanet ettik. Rakiplerimize göre biraz geç kalmış olsak da bu süreci hızlandırarak sezon öncesi kampına tam kadro ile katılmayı hedefliyoruz. Hocamızın inisiyatifi ile sporcu görüşmelerimiz sürüyor. Bundan sonraki süreci Ünsal hocamız ile değerlendirip yerinde transferler ile güzel bir ekip oluşturma gayretinde olacağız. Sezonun hocamız ve kulübümüz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.