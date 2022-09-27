Bingöl’ün Solhan İlçe Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, ilçe merkezi ve köylerde haneleri ziyaret ederek talepleri dinliyor.

Bingöl’ün Solhan İlçe Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, ilçe merkezi ve köylerde haneleri ziyaret ederek talepleri dinliyor.

Bingöl Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Solhan Şehit Seyithan Özdemir Sosyal Hizmet Merkezi, çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu çerçevede, ilçe merkezinde ve köylerde haneleri ziyaret eden ekipler, vatandaşlara hem rehberlik yapıyor hem de taleplerini dinliyor.

Hane ziyaretlerine ilişkin açıklama yapan Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Seyfettin Özdemir, "İlçe Kaymakamımız Muhammed Çetin Başkanlığında, kurum olarak sürekli sahadayız. Sahada vatandaşlarımız ile bire bir görüşüyoruz, taleplerini dinliyoruz. Onlarla hoş sohbetler geçiriyoruz. Onların da personellerimize ikramları, içten samimiyetleri bizleri çok mutlu ediyor. Hizmet modellerimizden faydalanamayan dezavantajlı vatandaşlarımızı, kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz olarak hane ziyaretlerimiz aralıksız devam ediyor. Vatandaşlarımıza, bakanlığımızın hizmetlerini götürmenin yanı sıra devletimizin her koşulda vatandaşlarımızın yanlarında olduğunu hissettiriyoruz” dedi.