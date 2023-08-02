Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine çıktığı Batman’da, Sol Sahil Sulama Birliği DSİ sulama kanallarına girilmesi konusunda bir kez daha uyarıda bulundu.

Batman Sol Sahil Sulama Birliği Başkanı Metin Sualp, vatandaşları baraj, gölet ve sulama kanallarındaki boğulma vakalarına karşı uyardı. Sulama kanallarına girilmemesi gerektiğini belirten Sualp, “Özellikle zemini bilinmeyen ve akış hızı fazla olan sulama kanalları boğulma vakaları için açık birer tehdit unsurudur. Sonuç olarak bizler gerekli tedbirleri alırken, vatandaşlarımızdan da beklentimiz olası olumsuz durumları yaşamamak adına bir kez daha belirtmek gerekirse boğulma riskine karşı aileler çocuklarına sahip çıkarak baraj, göl, sulama kanalı-akarsu kenarlarından uzak durulmasını sağlamalıdırlar” dedi.