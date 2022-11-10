Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, 30 Temmuz tarihinde sakat bir şekilde İranlı rakibini nakavt ettiği maçta yaşadıklarını anlattı. Kılıç, "Maç esnasında tekme atamıyordum. Beyinden gelen emir ayağa ulaşmıyordu, vücudum tepki vermiyor" dedi.

Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, 30 Temmuz tarihinde sakat bir şekilde İranlı rakibini nakavt ettiği maçta yaşadıklarını anlattı. Kılıç, "Maç esnasında tekme atamıyordum. Beyinden gelen emir ayağa ulaşmıyordu, vücudum tepki vermiyor" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç, sol ayağındaki sakatlık tam iyileşmeden katıldığı turnuvada yaşadıklarını aktardı. 30 Temmuz’da, 29 yaşındaki İranlı rakibiyle ringde kora kor bir mücadele verdiğini belirten Kılıç, maçın belli bir bölümünden sonra ayağını hissetmediğinin altını çizdi. Spor kariyeri boyunca ringde mağlubiyeti bulunmayan milli boksör, ayağını hissetmediği maçta da bu seriyi bozmamak için sonuna kadar mücadele ettiğini belirtti. İkinci rauntta rakibini nakavt eden Eskişehirli milli sporcu Kılıç, maç sonrasında kariyerinin bir süre ara verme noktasına geldiğini ifade etti. Zorlu tedavilerinin ardından, antrenmanlarına başlayan Kılıç, halen daha ayağındaki hissizliğin sürdüğüne değindi.

“Spor kariyerime ara vermeyi düşündüm”

Sakat bir şekilde çıktığı maçın öncesini ve sonrasını detaylıca anlatan Eskişehirli milli sporcu Doğan Kılıç şöyle konuştu:

“Son maçımdan önce, sol ayak bileğimin sinirlerinde sıkışma vardı. Sakatlık oldu ve bu uzun süre geçmeyen bir sakatlık. Hala tedavisini görüyorum. Maç teklifi Umut hocamdan geldi, kırmadım onu. Rakibim iyiydi, kendisi İranlı’ydı, 29 yaşındaydı, yani güzel ve tecrübeli bir rakipti. Maçı kazandım, ikinci rauntta rakibimi nakavt ettim. Mutluyum, gururluyum ama hala devam eden bir sakatlığım var, tedavi görüyorum. Sol ayağımın üst kısmında bir hissizlik, sinirlerde sıkışma var. Spor kariyerime ara vermeyi düşündüm ama tedavi olabileceğimi öğrendiğimde devam etmeye karar verdim. Maç esnasında tekme atamıyordum. Beyinden gelen emir ayağa ulaşmıyordu, vücudum tepki vermiyor. Yorulmuşum, sakatlığım var, maça devam etmek istiyorum. Ama buna rağmen maçı aldım. Şu an antrenmanlara devam ediyorum. 24 Aralık’ta ülkemizi tekrar temsil edeceğiz inşallah.”