Temmuz ayı içinde genel kurul toplantısını gerçekleştirerek yeni başkan ve yönetim kurulunu belirleyen Sökespor nezaket ziyaretlerine başladı.

Alparslan Küçükali başkanlığındaki Sökespor’un yeni yönetimi, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’i makamında ziyaret etti. İsmi yazılı Sökespor forması Kulüp Başkanı Alpaslan Küçükali tarafından Kaymakam Güney’e hediye edildi.

Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ziyaretleri dolayısıyla teşekkür ederken, Sökespor’un Başkan ve yönetimine yeni görevlerinde başarılar diledi. Sökespor camiasına yeni sezonun hayırlı olması dileklerinde bulundu.