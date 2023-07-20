Aydın’ın Söke ilçesinde yol yenileme çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İstasyon Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, hizmet odaklı ve katılımcı belediyecilik anlayışı ile yol yapım çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşların konforunu arttırmak için yatırımlarına her geçen gün bir yenisini ekleyen Büyükşehir, Söke İstasyon Caddesi’nde kazı çalışmalarına başladı. Söke’nin en önemli noktalarından biri olan cadde de çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine başlayacak.

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmalarla daha konforlu ve modern görünümlü yollara sahip olduklarını dile getiren vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Çerçioğlu, hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalarına devam edeceklerini ifade ederek, ‘‘Vatandaşlarımızın en iyiyi hak ettiğini bilerek yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Sorumluluk alanımızdaki tüm yollarda önce altyapı daha sonra üstyapı çalışmalarımız devam ediyor.’ dedi.