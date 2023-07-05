Söke-Bodrum Çevreyolu kenarında, SGK binası karşısında bulunan alana inşa edilecek yeni Hükümet Konağı Binası yapımı için çalışmalar başladı.

Arazinin temizlenmesinin ardından, iş makineleri ile temel kazma çalışmaları başlatıldı. Söke’nin yeni Hükümet Konağı binasının, 2024 yılı sonunda hizmete girmesi planlanıyor. Geçtiğimiz Mayıs ayında ihalesi yapılan binanın üç kattan oluşacağı, toplam 6 bin 301 metrekare inşaat alanına sahip olduğu öğrenildi. Yenicami Mahallesi’nde yapılacak yeni Hükümet Konağı Binası’nın maliyeti 100 milyon TL olacak. Yeni binanın tamamlanması ile birlikte Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan mevcut bina yıkılacak.