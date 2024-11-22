Beyaz altın üretim merkezlerinden olan Aydın’ın Söke ilçesinde toplanan pamuklar Japonya ve Pakistan’a gönderilmeden önce ilçe tarım ekiplerince gerekli kontrolleri yapıldı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda denetimleri aralıksız devam ederken, ihracatı yapılacak ürünlerin de işlemleri gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Söke’den Japonya ve Pakistan’a ihraç edilecek olan pamukların kontrol işlemlerini gerçekleştirdi. Aydın’ın önemli tarım ürünlerinden olan ve beyaz altın olarak nitelendirilen pamukta, hasadın ardından ihracat işlemleri de başlarken, işlemleri tamamlanan pamuklar Japonya ve Pakistan yolcusu olacak.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan paylaşımda “İlçemizden Japonya ve Pakistan’a ihraç edilen işlenmiş pamuk ürününün inspektör işlemleri yapıldı” ifadeleri yer aldı.