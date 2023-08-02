Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından ’Sevgi İzi’ projesi adı altında etkinlik düzenlendi. Zihinsel engelli, alzheimer gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin kaybolmamasını veya daha kolay bulunmalarını sağlayacak numaralar kollara dövme ile işlendi.

Söke Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen etkinlikte dövme uygulaması yapılırken, bir yandan da vatandaşlar konuyla ilgili olarak bilgilendirildi. Dövmeler gönüllü dövmeciler tarafından yapıldı. Ayrıca standı ziyaret edenlere aşure ikramında bulunuldu. ’Sevgi İzi’ projesinin Ege bölgesinde ilk kez ve ücretsiz olarak gerçekleştirildiği vurgulandı.

Gerçekleştirilen etkinliğin gün boyu ziyaretçileri olurken, ziyaretçiler arasında CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz, Söke Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Metin Sakalar gibi isimler de yer aldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Psikolojik Danışman Nilay Efeoğlu, “Zihinsel engelli, Alzheimer veya benzeri rahatsızlıkları bulunanları, kollarına yapılan numara ile kaybolmaları halinde artık daha kolay bulunabilmesi için böyle bir proje yürütüyoruz. Söke Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi olarak ’Sevgi İzi’ projesi ile engelli çocuklarımıza daha güvenli bir ortam oluşturmak amacındayız. Tüm Söke’nin Sevgi İzi projesini öğrenmesi için hepimiz bileğimizi taşın altına koyalım" dedi.