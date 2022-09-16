Söke Ticaret Borsası öncülüğünde yapılacak lisanslı depo için büyük bir adım daha atıldı. İhaleye çıkmak için gün sayan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Belediyesi’nden ruhsatı teslim aldı.

Söke Ticaret Borsası öncülüğünde yapılacak lisanslı depo için büyük bir adım daha atıldı. İhaleye çıkmak için gün sayan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş’nin Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Söke Belediyesi’nden ruhsatı teslim aldı.

Söke’nin Argavlı Mahallesi’nde bulunan 73 dönümlük araziye yapılması planlanan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.’nin temellerinin atılması için Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli ile bir araya gelen Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, ruhsatı teslim aldı.

Ruhsatın alınmasının ardından projeyi hayata geçirmek adına bir önemli adımın daha atılmış olduğunu belirten Söke Ticaret Borsası ve Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı A. Nejat Sağel, “Şimdi sırada ihale var. İhalenin ardından resmi sürenin beklenmesinin ardından ilk kazmayı vurmayı hedefliyoruz. Söke, Aydın ve ülkemize kazandırmak için bütün çabalarımızı ortaya koyduğumuz lisanslı depo sürecinde en büyük destekçilerimizden biri de Söke Belediyesi oldu. Belediye Başkanımız Levent Tuncel başta olmak üzere, tüm belediye yönetimine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Söke’ye kazandırılacak lisanslı deponun sadece Söke değil, bölge tarımı için büyük öneme sahip olduğunu belirten Söke Belediye Başkan Vekili Veli Devrim Yerli, ‘hayırlı olsun’ dileklerini iletti.