Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesinin 17/07/2023 Tarihli ve 1554 Sayılı Adli Yargı Kararnamesi yayınlandı. Yaz kararnamesine göre 20 il, 38 ilçenin Cumhuriyet Başsavcıları değişti. Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker Manisa’ya, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz ise Aydın’a başsavcı olarak görevlendirildi.

Söke’de 11 hakim ve savcı yeni görev yerlerine atandı. 9 hakim ve savcının ise Söke yeni görev yeri oldu. Söke 2. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Yetiş Kalay, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na atandı. Sevinç Özdemir Uğur Besni Hakimliğine, Emine Merve Kayık Boğazlıyan Hakimliğine, Gamze Ilgaz Kalay Bakırköy Hakimliğine, Ömer Faruk Çetinkaya Ağrı Ağır Ceza Mahkemesine, Mustafa Bilgehan Kayık Boğazlıyan Ağır Ceza Mahkemesine, Erdem Dinç Kahramanmaraş Hakimliğine, Ali Eğerci ve Emine Ersoy Eğerci Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığına, Muharrem Atakan Kalyon Hatay Cumhuriyet Savcılığına, Volkan Karaca Kahramanmaraş Hakimliğine atandı. Söke’den 3 hakim ve savcının deprem bölgesi olan Hatay ve Kahramanmaraş illerine tayini çıktığı gözlendi.

Söke’de göreve başlayacak hakim ve savcılar ise şöyle:

Selma Gür, Rabia Yıldırım ve Ümit Işıktekin Söke Hakimliği, Ebucihat Polat Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Şehmus Altuner, Evren Gür, Şamil Öztürk, Sümeyra Temizbaş Özdil ve Kübra Yaman Cumhuriyet Savcılığı görevine atandı.