Aydın’ın Söke ilçesinde Rusya ve İtalya’ya ihraç edilecek olan 4 tır balığın ön sağlık sertifikaları düzenlendi.

Ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan ihracatta gıda maddelerine yönelik gerçekleştirilen kontroller devam ederken, Aydın’ın Söke ilçesinde özellikle son yıllarda ihracat ürünü olarak taze ve dondurulmuş balık ihracatı öne çıkıyor. 2023 ve 2024 yıllarında birçok ülkeye donuk ve taze balık ihracatı gerçekleştiren Söke’de bu yıl da avlanan ve üretilen balıkların ihraç edilmesi için çalışmalara devam ediliyor. Bu kapsamda Söke’de bu yıl avlanan ve üretilen balıkların Rusya ile İtalya’ya ihraç edilmesi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ön sağlık sertifikaları düzenlendi. Paketlenerek ihracata hazır hale getirilen toplam 4 tır balık, Rusya ve İtalya yolculuğu öncesinde ön sağlık sertifikalarını alırken, gümrük işlemlerinin ardından yola çıkacak.

Konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “3 tır Rusya, 1 tır İtalya’ya olmak üzere İlçe Müdürlüğümüz tarafından denetimi yapılan işlenmiş balıklar tırlara yüklenerek ön sağlık sertifikaları düzenlenmiştir” ifadeleri yer aldı.