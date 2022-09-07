Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı kutlamalarının final gecesinde ünlü sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen konsere binlerce Sökeli katıldı.

Söke’nin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 100. Yılı kutlamalarının final gecesinde ünlü sanatçı Ceylan Ertem sahne aldı. Söke Belediyesi tarafından düzenlenen konsere binlerce Sökeli katıldı.

Söke Belediyesi Şehir Bandosu’nun dinletisiyle başlayan etkinlikte ‘100 Yaşında 100 Zeybek’ projesi ile Söke için bestelenen Söke Zeybeği ve videosu ilk kez yayınlandı. Levent ve Necla Baydemir Tuncer’in sunduğu gecede Ceylan Ertem sahneye çıktı. Sevilen şarkılarını Sökelilerle birlikte hep bir ağızdan dev bir koro eşliğinde söyleyen Ceylan Ertem, Söke’de olmaktan ve 100. Yıl coşkusunu birlikte yaşamaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan sanatçıya Sökeliler adına çiçek, plaket takdim ederken, bir de sürpriz hediye sundu. Kadın zeybek kıyafetinin iki önemli parçası olan cepken ve başlık hediye edilen sanatçı, sahnede bir süre Aydın yöresine özgü bu özel kıyafetle şarkı söyledi.

Konseri izlemeye gelen Sökelilere teşekkür ederek sözlerine başlayan Söke Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa İberya Arıkan, “6 Eylül ve 100. Yılın gururunu yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’e, Mustafa Kemal’in askerlerine selam olsun. Cumhuriyetimizin, demokrasimizin değerini bilelim, sahip çıkalım. Bu gururu bizlere yaşatan Cefer Efe, Yörük Ali Efelere selam olsun” dedi.