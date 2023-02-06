Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından Sökeli vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 şiddetindeki depremin ardından Sökeli vatandaşlar depremzedeler için yardıma koştu.

Söke Kaymakamlığı öncülüğünde AFAD ve Kızılay tarafından Cumhuriyet Meydanında, Söke Belediyesi tarafından Latmos Çarşı yardım toplama merkezinde; vatandaşlar tarafından getirilen malzemeler toplandı. Söke’de farklı noktalarda toplanan yardımların birleştirileceği ve aynı anda Söke’den deprem bölgesine yollanacağı belirtildi.

Vatandaşlar zorlu kış şartları nedeniyle bölgede ihtiyaç olabilecek battaniye, kışlık giyecekler, ısıtıcılar, hijyen malzemeleri ile gıda paketleri toplanarak tırlara yüklendi.

Söke Kaymakamlığı ve Söke Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmelerde; yardımların tek noktadan, düzenli şekilde sevki için vatandaşların yardım kampanyaları ile ilgili yapılacak kurumsal resmi duyuruları dikkate almaları istendi.