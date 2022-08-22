Cumhuriyet dönemi kadınlarından biri olarak bilinen Sökeli Müesser Tekir, yaşlılığa bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 101 yaşında vefat etti.

Cumhuriyet dönemi kadınlarından biri olarak bilinen Sökeli Müesser Tekir, yaşlılığa bağlı yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle 101 yaşında vefat etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 9 Şubat 1937 de Ege Manevralarını takip etmek için geldiği Söke’de çiçek veren, o gün yaşadığı heyecan ve sevincini yıllarca içinde yaşatan Müesser Tekir (101), Cumhuriyet Kadını olarak bir çok sosyal ve kültürel etkinliklerin özel konuğu oldu.

Son olarak 29 Ekim 2021 de Söke de düzenlenen Şef Turgay Kızıltuğ yönetimindeki éAtanın Sevdiği Şarkılardan Oluşan Konser"in konuğu olan Müesser Tekir doğum gününü de Söke’de kutlamıştı. İzmir’de yaşayan 7 Çocuk 18 torun sahibi asırlık çınar Müesser Tekir’in vasiyeti üzerine Nevşehir’de Hacibektaş ilçesinde defnedileceği öğrenildi.