Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü tarafından ‘Sıfır Atık Geri Dönüşüm’ konulu tasarım yarışması düzenlendi. Yarışmada Söke Cafer Efe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, iki ayrı çalışmayla birincilik ödülüne layık görüldü.

Geri dönüşüm malzemelerini değerlendiren öğrenci Nisa Nur Aksoy, eğitimci Havva Zeybek rehberliğinde şemsiye kumaşından ‘Şems’ adını verdiği etek ve crop bluz deniz pareosu yaptı. Çocuk Gelişimi bölümü öğrencisi Beren Kılıç ise eğitimci Emine Dinçsoy rehberliğinde, yaklaşık bin adet düğmeyi değerlendirerek ‘İnci Küpeli Kız’ adını verdiği tabloyu ortaya çıkardı.

Öğrenciler ödüllerini Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un elinden aldı.