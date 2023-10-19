Aydın’ın Söke ilçesinin merkez mahallelerinden Cumhuriyet Mahallesi’nin Muhtarı Ali Kemal Karabıyık, 39 yıldır kesintisiz muhtarlık yapıyor.

1984 yılında muhtar seçilen Ali Kemal Karabıyık, bu süre içinde 14 Kaymakam, 7 belediye başkanı gördü. İlçe Kaymakamı Ali Akça, Söke’nin neredeyse ömrü muhtarlıkla geçen Ali Kemal Karabıyık’ı Muhtarlar Günü’nde onurlandırdı. Mesleğinde 39 yılı geride bırakan Kemal Karabıyık’a plaket takdim edildi. Muhtar Ali Kemal Karabıyık muhtarlık döneminin en gurur verici gününü yaşadığını belirterek, Kaymakam Ali Akça’ya teşekkür etti.