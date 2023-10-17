Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde organik tarım eğitimleri sürüyor.

Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ’Doğadan Modaya Organik Pamuk’ projesi çerçevesinde organik tarım eğitim çalışmaları Söke ilçesi Güllübahçe Mahallesi’nde kadın üreticilerle devam etti. Eğitimin temelden başlayıp genele yayılması gerektiği düşüncesiyle organik tarım zinciri oluşturmak için duyarlı kadın üreticilere yönelik evde, bahçede kompost yapımı, organik tarım, organik pamuk, doğadaki faydalı böcekler, doğal düşmanlar ve tuzak bitkiler konularında kadın üreticilere farkındalık eğitimleri verildi.

Eğitimlerde kimyasal gübrelemenin fazla yapıldığı günümüzde toprak, su kaynakları ve havayı kirletmeden, çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını koruyarak tarım ve üretim yapabilmenin organik tarım ile mümkün olduğu anlatılırken, sürdürülebilir tarımın gerekliliğinden ve gelecek nesillere aktarılmasının öneminden bahsedildi.

Kimyasal girdilerin kullanılmadığı, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı tarımsal üretim biçimi olan organik tarım hakkında kadın üreticilere sunum yapılıp bilgi verilen eğitimlerde, kadınların bu konularda farkındalıklarını artırmak ve motive etmek amacıyla proje çerçevesinde ileriki haftalarda teknik gezi yapılması planlanlandı.