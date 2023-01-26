Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla kış boyunca üşümesinler diye kazak, yelek, bere ve atkı ördü. “Sıcacık Kışlar; Çocuklar Üşümesin” sloganıyla başlayan kampanyada bu yıl 6. kez şefkatli ellerle ortaya çıkarılan örgüler, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’e teslim edildi.

Söke Kent Konseyi Kadın Meclisi, ihtiyaç sahibi çocuklara yardım amacıyla kış boyunca üşümesinler diye kazak, yelek, bere ve atkı ördü. “Sıcacık Kışlar; Çocuklar Üşümesin” sloganıyla başlayan kampanyada bu yıl 6. kez şefkatli ellerle ortaya çıkarılan örgüler, Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney’e teslim edildi.

Sökeli gönüllü kadınlar tarafından yapılan yaklaşık 250 el örgüsü ürün, Söke Kaymakamlığı tarafından ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak. Ürünlerin teslimi sırasında bilgi veren Söke Kadın Meclisi Başkanı Seringül Bulu; “Çok sayıda gönüllü kadınlarımız tarafından hazırlanan örgüleri bir kez daha çocuklarımızla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Doğru yerlere ulaşması için ürünleri her yıl Kaymakamlığımıza teslim ediyoruz. Bu anlamda Sayın Kaymakamımızın verdiği destekten dolayı da çok teşekkür ediyorum” dedi.

Söke Kent Konseyi Başkanı Saliha Ondört açıklamasında, “İlmek ilmek sevgi ile yapılan ürünlerin çocuklara ulaşması için köprü olacağınız için çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız yaklaşık bir yıldır bu çalışmayı hazırlıyor. Sevginin paylaşılıyor olması, çocuklarımızın mutlu olacağını bilmek bizleri daha da mutlu ediyor” dedi.

Söke Kent Konseyi ve Kadın Meclisi birçok faaliyet içinde bulunuyor ama bana göre bu en güzeli ve en anlamlısı diyen Söke İlçe Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney; “Minik yüreklerin bedenlerini ısıtacak, onların sizin sevginizle yapılan bu güzel hediyelerle buluşturacak. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız, Türkiye’de yardımlaşmanın kurumsallaştığı müessese. Bu anlamda da çok doğru bir vasıta ile çok doğru bir iş yapıyorsunuz. Yapılan iyiliğin samimiyetle, gösterişsiz ve ihlasla yapılıyor olması da çok güzel, bu projeyi bu nedenle de çok önemsiyorum. Allah hayrınızı kabul etsin. En doğru şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Projede emeği olan herkese teşekkür ediyor ve kutluyorum” dedi.