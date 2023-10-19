Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü’ nedeniyle Ankara’da gerçekleştirilen etkinliğe 81 ilden kadın üreticiler katıldı. Aydın’ı temsilen Sökeli kadın üretici Nilgün Ünsel katıldı.

Öğretmenlik mesleğini bırakmasının ardından Söke’nin Akçakaya Mahallesi yakınlarında kurduğu serada çilek üretimi yapan Nilgün Ünsel Söke’nin başarılı girişimcileri arasında yer alıyor. Nilgün Ünsel, Yaptığı Topraksız Çilek Yetiştiriciliği ile örnek gösterilerek Ankara’da gerçekleşen etkinliğe davet edilirken, burada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile bir araya geldi.

Katıldığı toplantı sonrasında duygularını dile getiren Sökeli Kadın Çiftçi Nilgün Ünsel, “Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydınımız ve Sökemizi bu özel ve anlamlı günde burada temsil etmenin haklı gururunu yaşıyorum. Bereketli Anadolu topraklarına geçmişten bugüne hep kadın eli değmiştir. Toprağı süren ve işleyen kadınlarımız, el emekleri ve alın terleriyle üretimimize daima güç katmıştır" dedi.