Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde geliştirilen "Atabeg Kurum Sınavları Mobil Uygulaması", devlet kurumlarının ardından sermaye piyasasının da ilgisini çekti. Sökeli genç girişimci Özgür Özsümer’in kurucusu olduğu Atabeg, kamu çalışanlarının Görevde Yükselme Sınavları (GYS) ve Unvan Değişikliği Sınavlarına (UDS) hazırlanmalarına yardımcı olan yerli ve milli bir uygulama olarak öne çıkıyor.

Uygulama, kamu personelinin görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına hazırlanmasını sağlarken, güncel mevzuatlar, sesli anlatımlar, tarama testleri, deneme sınavları ve mülakat süreçleri gibi kapsamlı içeriklerle kullanıcılara hizmet veriyor. Emniyet, Jandarma, Diyanet, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi birçok kuruma yönelik sınavları tek bir platformda toplayan uygulama, kullanıcılarına özel bildirimler ve sınavlarla ilgili son gelişmeleri anında ulaştırıyor.

Şu ana kadar 30 bin devlet memuruna ulaşan Atabeg, son olarak ICU Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’den 150 bin dolarlık yatırım alarak dikkatleri üzerine çekti. Bu gelişme, Kamu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) da duyuruldu. Özsümer, alınan yatırımın uygulamanın geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olduğunu ifade ederek, "Amacımız, Türkiye’de kamu personelini ilgilendiren tüm sınavları tek çatı altında toplamak" dedi.

"Yapay Zeka Entegrasyonu Geliyor"

Özsümer, aldıkları sermaye desteğiyle uygulamaya yapay zeka entegrasyonları, yeni sınavlar, yarışmalar ve online interaktif yenilikler ekleyeceklerini belirtti. Bu sayede Atabeg’in kullanıcılarını başarıya ulaştırmayı hedeflediklerini vurguladı. Ayrıca, Atabeg’in devlet kurumlarına liyakatli personel yetiştirilmesine katkı sağladığını söyleyen Özsümer, "Kullanıcılarımız sınavlara hazırlık süreçlerinde görev ve yetkilerini gerçek anlamda öğreniyorlar" dedi.

Atabeg’in kısa sürede büyük bir başarıya ulaştığını ifade eden Özsümer, ekibine ve tüm Atabeg kullanıcılarına teşekkür etti.