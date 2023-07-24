Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Söke Şubesi 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle çelenk sundu.

Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından saygı duruşu yapıldı. AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer, basında sansürün kaldırılışının 115. yıl dönümünün yanında, aynı gün Türk tarihinin önemli bir dönüm noktası olan Lozan Barış Anlaşması’nın da 100. yılının kullandığına dikkat çekti. AGC Söke Şube Başkanı Ali Esmer yaptığı açıklamada yerel basının zor şartlarda görevini yerine getirmeye çalıştığını ancak sıkıntıların her geçen gün daha da büyüdüğünü söyledi.

Yerel basının güçlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getiren Ali Esmer, “Son dönemde internet gazeteciliği ve yazılı basına yönelik yapılan düzenlemeler, içinde bulunulan ekonomik şartlarda kuruluşları daha da zorlar hale gelmiştir. 24 Temmuz maalesef basının buruk olarak kutlamaya devam ettiği gün olarak kalmaya devam etmektedir" dedi.