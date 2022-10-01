Bağarası Mahallesi’nin belde olduğu dönemde belediye başkanlığı görevinde bulunan Ünal Yeşil geçirdiği kalp krizi sonucu hayatı kaybetti. 1999-2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi’nden belediye başkanlığı görevinde bulunan Ünal’ın ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Söke’nin Bağarası Mahallesi’nin belde olduğu dönemdeki eski belediye başkanlarından Ünal Yeşil hayatını kaybetti.

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