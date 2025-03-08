Söke Belediyespor’un başarılı atletizm sporcusu Tuana Akgün, büyük bir başarıya daha imza atarak Türkiye ikincisi oldu.

Söke Belediyespor’un atletizm sporcusu Tuana Akgün, Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Çoklu Branşlar Salon Şampiyonasında U18 Kadınlar Pentatlon branşında Türkiye 2.’si oldu. 7-8 Mart tarihlerinde İstanbul Ataköy Atletizm Salonunda gerçekleşen şampiyonada 3.242 puan toplayarak genel sıralamada ikinci olan genç sporcu, Söke Belediyespor formasıyla çıktığı ilk büyük müsabakadan madalya ile döndü.

Geçtiğimiz Kasım ayında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan tarafından Söke Belediyespor bünyesine kazandırılan Tuana Akgün, bu önemli başarısıyla Söke’ye büyük bir gurur yaşattı. Başkan Arıkan, genç sporcuyu yürekten tebrik ederken, başarılı atlet de antrenörü Burak Uygun, ailesi, Başkan Arıkan ve kulüp yöneticilerine verdikleri destek için teşekkür etti.