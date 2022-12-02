Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı akademik personelleri Aydın’da Sökeli arıcıları bilgilendirdi.

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi, Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı akademik personelleri Aydın’da Sökeli arıcıları bilgilendirdi.

Aydın ili Söke ilçesi arı yetiştiricileri birliğini ev sahipliğinde, ilçede faaliyet gösteren arıcılara yönelik “Arıcılıkta Sonbahar Uygulamaları ve Arı Ürünleri Çeşitlilik Farkındalığı” başlıklı panel gerçekleştirildi.

Panelde, Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi (DAGEM) ve Meslek Yüksekokulu, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Arıcılık Programı akademik personellerinden Dr. Öğretim Üyesi Münir Uçak ve Öğretim Görevlisi Tuğçe Çaprazlı yer aldı.

Münir Uçak tarafından Düzce Üniversitesi’nin arıcılık alanında yaptığı çalışmalar ve yerel arıcılara sağladığı bilime dayalı modern uygulamalar üzerine bilgiler verildi. Temel arıcılıkta sonbahar uygulamaları, üretici tarafından yapılan yanlış uygulamalar, uygun kışlatma koşulları, koloni sağlığı konuları işlendi. Ayrıca yöre arıcılarının sık sık karşılaştığı Varroa ve Nosema hastalık ve zararlılarına karşı yapılacak etkin mücadele yöntemleri, yerel ırk ve ekotip materyalinin önemi, bal arısı ıslah ve seleksiyonu çalışmaları, damızlık koloni seçme ve marka değeri kazanma yolunda arıcıların ihtiyaç duyduğu süreçler hakkında paylaşımlarda bulunuldu.

Tuğçe Çaprazlı ise; arı ürünleri çeşitliliğinde farkındalık oluşturmak ve yöre halkının kendi bölgelerine spesifik olarak üretebilecekleri ve markalaşabilecekleri yeni nesil arı ürünlerinden; monofloral propolis, erkek arı larvası (apilarnil) ve bal arısı zehri üretimi üzerinde durdu. Ayrıca bu ürünlerin ticari satış formları ile ilgili de arıcıları bilgilendirdi.