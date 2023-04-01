Aydın’ın Söke ilçesinden iki okulun projesi 54. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda bölge finallerine katılmaya hak kazandı.

Söke Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri öğretmenleri Sinem Güraslan ve Hürgün Gergün danışmanlığında öğrenciler Kaan Durmaz, Mert Yılmaz Özkol ve Muhammet Niyazi Dişsiz tarafından hazırlana ’Aracınızla Konuşmak İster misiniz?’ adlı proje bölge finallerine gidecek. Söke’den bölge finallerine gidecek bir diğer proje ise Söke Anadolu Lisesi Coğrafya Öğretmeni Bedri Akdoğan danışmanlığında öğrenciler Egehan Şahin, Şevval Cemre Ercan ve Tutku Çakan’ın hazırladığı ’Sepetin Şemsiyeye Dönüşümü’ adlı proje oldu.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Atay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı okulları ziyaret ederek projeler hakkında bilgi aldı. Proje danışmanları ve öğrencilerle sohbet eden heyet projelerde emeği geçen okul yönetimi, öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.