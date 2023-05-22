Aydın’ın Söke ilçesinde düzenlenen boğa güreşleri nefesleri keserken, zaman zaman heyecanlı anlar da yaşandı. Güreş sırasında bir kişi kaçan boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Söke’nin Avşar Mahallesi’nde boğa güreşi heyecanı yaşandı. Türkiye’nin çeşitli illerinden çok sayıda boğanın katıldığı boğa güreşleri keyifli geçerken, zaman zaman güreşte heyecanlı anlar da yaşandı. Avşar Mahalle Muhtarı Erdoğan Bakan öncülüğünde oluşturulan komite tarafından organize edilen Avşar Boğa Güreşi Festivali’nde yaklaşık 90 güreşçi boğa yer aldı. Kupa ve bayrak güreşlerinin yanında baş, başaltı, büyük ve küçük ayak, deste, tozkoparan, teşvik kategorilerinde ödüllü güreşler yapıldı. Güreşleri çok sayıda vatandaş izledi.

Boğanın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Kıyasıya süren güreşler sırasında bir boğa alandan kaçarken sahada görevli bir kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi, boğanın ayakları altında kalmaktan şans eseri kurtuldu. Sendeleyerek ayağa kalkan kişi kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, o anlar bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde boğanın kaçarken şahsa çarpması ve yere düşürmesi yer alıyor.